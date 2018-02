J'ai rencontré ce matin le cabinet du Ministre de l'Action et des Comptes publics. Cette réunion a porté sur la suppression de l'APL Accession, une décision qui inquiète de façon légitime les familles modestes qui aspirent à devenir propriétaire mais aussi le monde économique local, particulièrement le BTP et les artisans. J'ai évidemment fait part de ces inquiétudes au cabinet du Ministre, des conséquences dramatiques de cette disposition pour La Réunion et les Réunionnais et interrogé sur les solutions qui pourraient être apportées.

Les éléments qui m’ont été transmis à cette occasion sont encourageant et pourvoyeur d’espoir. Le cabinet ministériel m’a informé qu’une réunion interministérielle, entre le Ministère de l’Action et des Comptes publics, le Ministère de la Cohésion des territoires et le Ministère des Outre-Mer s’est tenue le 21 février dernier. Le but de cette rencontre était d’envisager les solutions qui permettent de ne pas arrêter les démarches entreprises contre l’habitat indigne et les logements insalubres et notamment pour les familles déjà inscrites dans un processus d’accession sociale à la propriété.

C’est par voie d’instructions et de circulaires que la délégation interministérielle souhaite pouvoir leur apporter une réponse adaptée.

Une solution sera trouvée. Les travaux se poursuivent et c’est un état des lieux précis de la situation qui doit leur être transmis. C’est pourquoi, je m’apprête à solliciter l’ensemble des Maires de La Réunion afin de recenser précisément, le nombre de familles concernées par une procédure en cours.

Je me réjouis de cette démarche interministérielle encourageante et j’entends bien effectuer tout ce qui est possible de faire à mon niveau, pour l’obtention d’une solution dans les meilleurs délais.

Thierry Robert, député de La Réunion (7ème)