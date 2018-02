Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

Inn dalon Justin la di alï konmsa : " Sanm pou li kréol rényoné l'apré disparète. " Tèl lï la antann sa, Justin la tonm mavouz : " Ankor in moun pou pans in n'afèr konmsa ? Figir azot li la di amoin, i fo mi poz ma pate atèr, pars a tro marsh tète an l'èr moin lé riskab pa oir la vérité zamé... la vérité sé ké lo fransé l'apré manj lo kréol rényoné konm i manz zaran. Kaziman, l'apré vir son po d'jak... Si mi di azot son réfléksyon la zète amoin dann in virvir pa posib ! "

