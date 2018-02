Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 7 heures

Monsieur le Préfet, de tradition culturelle et culinaire, les Réunionnais attendent avec impatience l'ouverture de la chasse aux tangues fixée cette année du 17 février au 15 avril. Il se trouve qu'à cette période l'animal n'est pas au rendez-vous ou à maturité, les Tangues sont encore en gestation ou juvéniles (Voir photos ci-jointes), selon l'endroit où on se situe dans l'île. Oui à la chasse, Non au massacre.

