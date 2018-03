J'ai parcouru ces deux derniers jours le Salon de l'Agriculture à Paris, où j'ai assisté lundi à l'inauguration du stand réunionnais : une belle vitrine de pas moins de 600m2 avec une vingtaine d'exposants qui ont su brillamment mettre en lumière nos produits locaux, avec le soutien de l'IRT, la Maison de l'Export de la Région Réunion, le Département et la Chambre d'Agriculture (Photo archives)

J'étais également aux côtés de Mme la Ministre des Outre-Mer et M. le Ministre de l'Agriculture, en présence d'élus locaux, ce mardi lors de leur passage sur le stand réunionnais.

Cet événement m'a permis d'entendre l'inquiétude de nos agriculteurs face aux accords internationaux entre l'Union Européenne et le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) d'une part, et avec le Ceta (Canada) d'autre part, qui seraient préjudiciables à notre agriculture en prise avec le spectre d'une concurrence déloyale - notamment l'importation de viande bovine - et des risques en matière de santé publique (OGM, viande aux hormones, ...).

J'ai également pu constater que le combat pour la revalorisation des retraites agricoles concerne tous nos agriculteurs, à La Réunion et en Outre-Mer comme en Métropole.

De même, discuter avec des agriculteurs d'autres régions françaises m'a confortée dans l'idée qu'il est nécessaire de mettre en œuvre une réforme juste et efficiente du congé maternité pour nos agricultrices sur l'ensemble du territoire national.

Je porterai naturellement ces combats à l'Assemblée Nationale, ainsi que je m'y étais engagée.



Nathalie Bassire

députée de La Réunion