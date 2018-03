Daniel Lauret a publié la tribune libre suivante

Le péril zorèy

C’était le samedi 17 février sous les dorures et les lustres du Salon d’Honneur de la mairie de Saint-Denis.

A l’affiche, une conférence ayant pour thème " Le grand remplacement ? L’accès des Réunionnais aux emplois locaux et conséquences démographiques sur la société réunionnaise ".

J’ai entendu un discours fleuve – de presque deux heures - allant de l’économie à la psychologie sociale pour finir, dans une ambiance de meeting, sur une teinte politique.

Il a surtout été question de la frustration des jeunes Réunionnais privés d’emploi ou obligés de s’exiler pendant que des Zorèys viendraient occuper les postes qui auraient pu leur être attribués.

La domination zorèy dans le domaine de l’emploi préfigurerait selon l’orateur une future domination démographique. C’est que le métropolitain ne migre pas seul. Il vient avec sa famille. Il entraîne ses proches.

J’ai entendu un conférencier brandir la menace d’une catastrophe imminente, celle d’un péril zorèy qui, selon les graphiques projetés, connaîtrait une croissance exponentielle de nature, dans un proche avenir, à déposséder le Réunionnais de sa majorité démographique, donc politique.

C’est l’apocalypse. Philippe CADET s’alarme et veut alerter l’opinion.

La lang na poin le zo

Le professeur met en avant, une caractéristique de notre culture créole, à savoir l’oralité et son discours n’a pas manqué d’envolées lyriques. " Les paroles s’envolent. L’écrit, on le pèse au petit tamis " écrivait R. QUENEAU.

Philippe CADET se réclame d’une démarche scientifique. Son analyse serait la conclusion d’une recherche de trois ans. Une des caractéristiques de la science est de permettre la contradiction. Il est indispensable que cette recherche soit publiée pour permettre au lecteur d’en vérifier les sources, d’analyser les arguments et leur articulation.

La préférence métropolitaine

L’écrit nous permet en tout cas de faire valoir ici ce qui ne pouvait se faire entendre le jour de la conférence, dans une salle encouragée à gronder sa colère.

Les Réunionnais à l’embauche seraient victimes de la " préférence métropolitaine ". S’il est légitime et louable de s’inquiéter du chômage des jeunes, il est fallacieux d’en isoler un facteur, le travail souterrain de recruteurs agis par la volonté de faire venir leurs pairs. Il est trop facile, et surtout dangereux, de pointer du doigt l’Etranger. S’efforcer d’élucider les mécanismes sous-jacents qui produisent l’exclusion, l’infériorisation, la domination, c’est un travail difficile mais plus prometteur que de désigner un boug émissaire à la vindicte publique.

Le colonialisme

Philippe CADET cite Césaire. Voudrait-il tordre le cou au colonialisme ? Aux abus de pouvoir, à la violence, à la corruption, qui en sont les corolaires ? Il me trouvera à ses côtés mais à condition qu’il se refuse de le réduire à une communauté, qu’il se souvienne que le colonialisme s’appelle aujourd’hui capitalisme. Qu’il se souvienne qu’il y a des dominants dans tous les pays ? Qu’il reconnaisse que les Zorèys n’ont pas le monopole de la domination. " Sur ce point, bon nombre de Créoles sont Zorèys " pourrait-on écrire en parodiant La Fontaine. Les casseroles judiciaires de certains élus péi suffisent à montrer que leur créolité n’est pas une garantie de vertu.

S’il y a une leçon à recevoir de l’histoire, c’est que notre passé est là. Que le komandèr était recruté parmi les esclaves. Que certains affranchis ou " libres de couleur " s’attachaient le service d’autres esclaves.

Oui, il y a des Zorèys qui, confortés par la déférence du " gentil Réunionnais ", continuent à profiter d’une position symbolique dominante et à jouer, plus facilement à la Réunion, les petits chefs qu’ils ne peuvent pas être à Paris.

Oui, il y a une Réunion " au vent " et une Réunion " sous le vent ". Oui, c’est aux Réunionnais de changer de posture - Gilbert GRATIANT dirait " de se lever " - pour se libérer du joug de cet héritage colonial :

Debout, Joseph ! [1]

Joseph, voici un chapeau

que Monsieur ne porte plus :

Tu auras l’air d’un philosophe

quand tu descendras au bourg.

Merci, Madame !

Joseph, voici quelques sous

pour le travail que tu m’as fait.

Tu viendras le rendre

à la boutique de l’usine.

Merci, Mon maître !

Joseph, c’est jour d’élection,

dimanche, pour le député.

Mon rhum est bon ;

Voici une belle pièce de cinq francs :

Les nègres ne sont pas ingrats…

Merci, Monsieur !

Joseph, c’est une quête

que je fais pour la Vierge.

Montre que tu es bon chrétien,

je te sauverai de l’enfer.

Merci, mon père.

Joseph ! Joseph !

Quand te lèveras-tu ?

…/…

Il n’y aurait pas de " Monsieur "

Il n’y aurait pas de " Madame "

Il n’y aurait pas de " Mon père "

S’il n’y avait Joseph !

Dominant et dominé ont partie liée dans un jeu à deux, un jeu de vilains, un jeu de cons.

" Si tu acceptes de vivre courbé(e) en deux,

quelle belle cible que ton derrière !

C’est avec son humour grinçant - et dans un autre domaine - que Suzy VERGEZ invitait les femmes, en 1977, à ne pas jouer le jeu de la domination masculine. (Pipi debout, quelle injustice, Ed. Grasset).

La domination n’est pas une fatalité. Comme le rappelle Frantz Fanon " nous ne sommes pas esclaves de l’Esclavage qui déshumanisa nos pères ".

La chasse au " Dourèy "

Philippe CADET sonne la charge, il prend son bâton de pèlerin contre la domination zorèy. Un bâton que dans la salle, certains n’ont pas manqué de transformer en matraque. Il faut dire que son propos permet l’amalgame entre un comportement blâmable et les personnes. C’est par le même glissement sournois, qu’à leur corps défendant, les Musulmans deviennent aujourd’hui des poseurs de bombes en puissance. On globalise et on stigmatise un groupe social. On justifie des lois d’exception et la chasse à tous les barbus. Le Zorèy, qu’il le veuille ou non, deviendrait pour sa part, en posant son pied à la Réunion, le membre d’une caste dominante.

Philippe CADET sort de sa boite à malices (?), sa boite de Pandore (?) un mauvais génie qu’il a bien du mal à contenir et qui se fait déjà bruyamment entendre dans la salle. " Zorèy deor ! ". " Les requins ? Ils sont attirés par le blanc ". " Ils font le ménage en nettoyant les plages de Zorèy Land ! " Et la salle qui rit. Jaune !

Pour reprendre un slogan lancé par une militante de Nuit Debout se souvenant de sa part d’enfance : " Celui qui le dit, c’est celui qui hait ".

Philippe CADET avait le bâton de parole pour condamner ces dérapages. Il ne l’a pas fait.

Retournement de l’histoire ? Après la chasse aux Marrons, la chasse aux " Dourèys " ? Le conférencier rappelait une origine possible du mot " Zorèy ". De l’Indien " Dourèy " qui signifierait le maître.

Quel vivre ensemble ?

Il faut attendre la fin de la conférence pour entendre Philippe CADET parler politique. L’auteur énumère quelques mairies à prendre aux prochaines élections. A bon entendeur salut !

Il déclare ne pas être indépendantiste. Il se veut pourtant souverainiste. Comment, en dehors d’un pouvoir politique libéré de la tutelle parisienne, promouvoir une mesure protectionniste concernant les flux migratoires et le contrôle du territoire réunionnais ? Comment faire le départ entre ceux qui auront de droit de vivre et de travailler au pays et les autres, sans une carte d’identité garantissant aux demandeurs la nationalité réunionnaise ?

Philippe CADET doit expliquer clairement aux Réunionnais son programme. Ces derniers lui répondront, dans le secret de l’isoloir. Le " peuple réunionnais " lui donnera sa réponse dans les urnes. Il dira si le " vivre ensemble " qu’il propose obtient son adhésion.

En cas d’échec le conférencier pourra continuer à ironiser sur le Sakifo, le Grand Boucan et le Grand Raid, à crier au complotisme, à pester contre la bêtise des Freedomiens, l’hostilité de la presse à son égard, à déplorer l’aliénation d’une population incapable de discerner ce qui est bon pour elle.

Petit pays

Nous avons un petit pays, encore plus que celui que raconte Gaël Faye dans le roman du même nom paru chez Grasset en 2016. Le narrateur, Gaby, vit au Burundi. Son père est français. Sa mère est rwandaise. Il découvre, à 10 ans, qu’il est métis Tutsi, Français. A la Réunion on le dirait Zoréol. On pourrait tout aussi bien le dire Kréolèy selon la même logique du mot valise. Gaby nous raconte sa déchirure et celle de son petit pays, la guerre civile au Burundi, le génocide des Tutsis au Rwanda. On sort, de cette lecture en miettes. Et en larmes.

Y en a marre des tribus et des clans familiaux ! Le communautarisme présente les mêmes dangers de repli, de fermeture et de rejet de l’Autre, qu’il soit Hutu, Zorèy, Mahorais, Créole-malbar, Créole-cafre ou Créole-blanc pour reprendre la déclinaison terminologique de l’orateur.

" Extrêmement réunionnais "

La créolité définie comme une batarsité, cette identité unique faite du multiple serait-elle en coma dépassé ? Avons-nous à faire à processus achevé, un volcan éteint, désormais inapte à (di)gérer les mouvements migratoires, qu’ils viennent de l’Océan Indien ou d’Europe ?

La Créolie, chère à Albany, l’homme au double pays, serait-elle devenue une culture morte ? Et le créole, une langue figée désormais imperméable aux emprunts ? Le Créole doit-il, pour protéger son identité, compter ses gènes et cesser de se " métisser " ?

Philippe CADET se définit comme " extrêmement réunionnais " mais récuse les accusations de racisme et de xénophobie. Il est urgent qu’il s’interroge sur les effets de son discours sur la foule.

Selon la même logique radicale, Marius et Ary LEBLOND, au siècle dernier, défendaient la pureté de la race. Il est bon de rappeler qu’en ce temps-là, le Créole, c’était le Blanc.

Kréol, partou toultan, c’était aussi le tag qui fleurissait les murs de nos villes, dans les années 70.

Le jusqu’au-boutisme restera une impasse politique, partout et tout le temps mais nous ne pouvons plus dire aujourd’hui que nous ignorons à quelles extrémités les idéologies de l’extrême peuvent conduire.

Daniel Lauret