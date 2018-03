Le député de La Réunion David Lorion ne veut pas pas du "démantèlement de la chirurgie infantile" du CHR Sud. Il déplore notamment "une volonté délibérée d'un projet médical de délocalisation des services du Sud vers le Nord". Nous publions ci-après l'intégralité de son communiqué :

C'est un nouveau coup porté au CHU Sud Réunion et qui est inacceptable! Avec plus de 80% de remplissage, ce service répond pleinement à sa mission de servcie public pour la population du Sud. Il ne correspond donc pas à la situation où il faudrait mettre en adéquation l'activité et le personnel, mais à une volonté délibérée d'un projet médical de délocalisation des services du Sud vers le Nord au détriment des enfants et des équipes soignantes qui sont très investies. Il n'est pas possible de simplement faire payer une addition trop lourde au seul établissement du Sud.



Il y a des propositions constructives pour mettre en place un projet médical Sud pour rester en complémentarité avec une carte sanitaire acceptable par tous les acteurs.



Encore faut-il vouloir construire ensemble ce projet en réunissant tous les acteurs autour de la table. Les équipes soignantes sont traumatisées depuis l'annonce brutal de ce transfert. Cette décision est contraire aux engagements des annonces précédentes.



David Lorion, Député de La Réunion