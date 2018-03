Ces derniers jours, la ville du Port a été de nouveau sous les feux de l'actualité. Pourtant la volonté affichée par le Maire en place était de redonner une image positive de la ville .Mais force est de constater que ce sont les élus de la majorité municipale qui occupent le devant de la scène... et pas de la meilleure façon.

Tout d’abord, tout le monde parle de cette augmentation des impôts au Port de +16% (taxe sur le foncier bâti). Là, le Maire et son équipe n’ont pas tenu leur promesse électorale : " il n'y aura pas d’augmentation d’impôt au Port ". Concernant cette énorme augmentation, la Mairie affirme que peu de familles seront touchées mais c’est faux. La vérité, c'est que 30% des foyers imposables devront passer à la caisse et ce n’est pas rien. Sans compter les propriétaires privés et les sociétés immobilières qui ne manqueront pas de répercuter cette augmentation sur leurs loyers pour les locataires.

Quoi qu’il en soit, cette mesure n’a une douce saveur ni pour les familles concernées ni pour les entreprises. Les Portoises et les Portois vous réclament la vérité Monsieur Le Maire.

Ensuite, la ville s’illustre encore à propos de la Halle des Manifestations. La directrice qui est aussi conseillère municipale n’a plus la confiance du Maire et a été débarquée sans ménagement. Là aussi, la population attend de connaître la vérité, surtout sur ce qui se passe au sein de la majorité, qui affirme avoir la confiance des électrices et électeurs.

Mais ce qui est très inquiétant c’est le sort et le devenir des salariés de la Halle, car cette couverture médiatique autour de cette crise de confiance et de gestion ne doit pas faire oublier que ces salariés sont toujours dans le flou pour la suite qui leur est réservée. Là encore, nous souhaitons la vérité et que toute la transparence soit faite sur le futur projet de la Halle : Palais des congrès, centre d’affaires, ou autres ?

Nous avons trop souvent entendu que depuis 2014 la Halle se trouvait en difficulté. La vérité est que la gestion d’une telle structure requiert une vision à court et à long terme et cela n’a pas été le cas de ses dirigeants, ni de la Mairie. Au final, on est loin des annonces si souvent proclamées.

La population est en droit d'attendre la vérité et rien que la vérité.

Firose Gador

Conseillère municipale du Port