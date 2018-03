Lettre ouvert à Madame le Maire de La Possession. Madame le Maire, vous n'êtes pas sans savoir que la Commune de la Possession, comme les autres collectivités, est soumise à des obligations concernant la réglementation des places de parking pour les personnes en situation de handicap.

Plusieurs de ces personnes de notre ville se plaignent que les emplacements qui leur sont réservés sont souvent utilisés par des personnes valides, ou n’en trouvent pas suffisamment autour des espaces publics. Le comité de travail de la section PLR de la Possession souhaiterait que la commune de la Possession applique la réglementation en vigueur pour les PMR (personnes à mobilité réduite) afin qu’elles puissent jouir de leurs droits.

Vous disposez des moyens nécessaires pour gérer et faire respecter les droits de ces personnes en prenant des mesures, par exemple :

- Plus de présence de votre police municipale pour constater les infractions et sanctionner les contrevenants.

- Renforcer la signalétique des places de parking.

- Initier des actions de communication afin de sensibiliser le public sur la situation des handicapés.

Nous souhaiterions connaître vos actions pour résoudre cette problématique, et d’une manière générale vos projets en faveur des personnes handicapées, afin qu’elles soient intégrées au mieux dans la vie de la cité.

Comité de section PLR de La Possession