La situation à laquelle est confrontée les militaires réunionnais est discriminante, leur traitement inégalitaire ! La réglementation telle qu'elle est actuellement appliquée à La Réunion prévoit qu'un gendarme réunionnais peut rester sur son département de naissance pendant au maximum de 9ans.



Un non originaire lorsqu'il est affecté à La Réunion, peut y rester au maximum 6 ans , et sesannées seront doublées, il comptabilisera donc 12 ans !

En 2014, l'apparition de la notion des CIMM (centres d'intérêts matériels et moraux), a accru la différence de traitement des gendarmes et renforcer les inégalités, bien qu'ils effectuent le même service, et subissent les mêmes réalités de terrain.

Les militaires locaux s'estiment d'autant plus pénalisés qu'en cas de mutation dans l'Hexagone le principe " de l'année compte double " ne leur est pas appliqué !

Discrimination, inégalité de traitement, la détresse de ces militaires, de leurs épouses, de leur famille est réelle.

Dès lors, j'invite mes collègues parlementaires à interpeller dans le cadre de notre coordination, les Ministères de l'Intérieur et de la Défense. Ce courrier visera également à solliciter le Président de la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale afin d'inscrire ce

point à l'ordre du jour de la prochaine réunion et bénéficier de l'appui de l'ensemble de la délégation des députés.

David Lorion

Député de la Réunion