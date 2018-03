Le tribunal militaire a rendu son verdict dans le procès d'Ahed Tamimi. Elle encourait 10 ans de prison et grâce à la pression internationale, elle se voit condamner à 8 mois de prison.

Huit mois de prison c’est trop pour une gifle !!! La justice voudrait que Ahed soit libérée immédiatement.

Nous sommes donc déterminées et vigilantes, et demandons sa libération immédiate.

Nous sommes également solidaires de sa mère et de sa cousine lourdement et injustement condamnées, elles aussi.

Les Femmes Communistes de La Réunion

La Ligue des Droits de l’Homme

L’Association Réunion-Palestine

La Réunion Insoumise