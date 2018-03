Suite aux évènements de violences urbaines survenus dans la nuit du 23/03 au 24/03/2018 à Saint Denis.

- Carcassonne-Trèbes

La police est chargée d'identifier les individus potentiellement dangereux. Elle fait bien son travail, car les terroristes avérés ont, au préalable, été identifiés. La justice est chargée de juger les individus qui enfreignent les lois. Entre le repérage (le rôle de la police) et le passage à l'acte (qui donne son rôle à la justice), il existe donc un espace flou. Les individus sont connus. La France sait qu'un jour ils vont certainement passer à l'acte, mais elle attend. Aujourd'hui, des gens sont morts à cause de cette zone de floue ; un policier et un gendarme grièvement blessés.

- Mayotte

Situation sociale explosive dans ce département, immigration clandestine à un point culminant. La compagnie départementale d'intervention de La Réunion envoyée pour un renfort nécessaire de façon ponctuelle et exceptionnelle afin de faire face à cette situation.

- Saint Denis de La Réunion

Dans la soirée du 23/03/2018 une manifestation organisée secteur Trinité" Jeunesse en Ler", un service d'ordre privé en nombre insuffisant et complètement dépassé. La situation va dégénérer jusqu'en milieu de nuit, une bagarre, une émeute et nos collègues qui doivent rapidement faire face à environ 200 à 300 individus déchainés, décidés à en découdre. Jets de galets et de projectiles en tout genre. Résultat sans appel plusieurs blessés au sein de forces de l'ordre, 12 recensés à ce stade. Deux véhicules de police dégradés.

L'Unsa police dénonce les violences à l'encontre des policiers et demande des peines exemplaires.

Face à tous ces évènements dont la gravité diffère, L'UNSA Police demande des réponses politiques claires, ainsi qu'un arsenal de mesures sécuritaires et judiciaires pour permettre à la police et à la justice de prévenir plus efficacement les inéluctables passages à l'acte notamment en matière de terrorisme . "

Jean Pierre LAURET

Secrétaire Régional Unsa Police