L'Association régionale de l'Institut des hautes études de défense nationale de l'océan Indien (AR 27) salue le sacrifice suprême du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame

C’est avec consternation et émotion, mais aussi avec un profond sentiment de révolte et d’injustice, que l’AR 27 a appris le décès du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui a sacrifié sa vie pour en sauver d’autres.

Les membres de l’AR 27 s’inclinent avec respect devant ce héros, dont le courage et le don de soi forcent l’admiration.

Ils s’associent à l’hommage national qui sera rendu à cet officier supérieur de gendarmerie et adressent leurs condoléances attristées à sa famille, ainsi qu’aux familles des autres victimes de cet acte odieux.

L’AR 27 salue aussi l’action exemplaire de nos gendarmes, policiers et militaires qui luttent quotidiennement dans des conditions difficiles contre la menace terroriste.



Bernard Salva

Administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes (er)

Président de l’AR 27