Pour la première fois depuis l'élection de la nouvelle équipe, la FDSEA souhaite réagir sur la gestion catastrophique de la Chambre d'Agriculture.

En effet, depuis 4 ans la situation n’a cessé d’empirer. En 2017, la Chambre d’agriculture clôture ses comptes avec 887 365 € de déficit et annonce pour l’année 2018, un prévisionnel de - 800 000 €. Un budget validé par 12 élus au lieu de 44. Ce qui montre bien son instabilité.

Malgré ce manque de moyen, la Chambre d’agriculture créée 5 nouveaux postes en 2017, et en prévoit de nouveaux pour l’année 2018. La FDSEA reste persuadée que les compétences sont déjà présentes en interne et doivent être mises en avant.

Les salariés en poste doivent être formés et accompagnés. Augmenter la masse salariale n’est pas logique dans une telle situation et ne ferait que déstabiliser un peu plus l’institution.

D’autre part, 80% des agriculteurs à La Réunion sont indépendants et ont besoin de la Chambre d’Agriculture pour les accompagner. Or, aucune initiative, aucun projet n’est mis en avant par la Chambre. L’équipe en place se contente d’une gestion administrative et n’est nullement présente sur le terrain alors que les agriculteurs sont pleins de ressources et d’idées.

Les manques de financement été connus par l’équipe actuelle depuis 2015. Fataliste, celle-ci n’a jamais proposé de solutions au monde agricole. Au contraire, elle a continué à creuser le trou en se basant sur des financements publics liés d’appels à projets, qui ne lui sont pas encore accordées.

La FDSEA se pose légitimement la question, s’agit-il d’une tentative de sabotage de la Chambre, ou de l’incompétence de l’équipe en place ?

Les prochaines élections auront lieues en janvier 2019, il est important que chaque agriculteur se pose les bonnes questions et fassent le bon choix pour leur avenir.

La FSDEA 974