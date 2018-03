Madame la députée/sénatrice, Monsieur le député /sénateur, Le Mouvement Radical 974, que j'ai l'honneur de diriger, tient à souligner à titre liminaire, au nom de l'idéal radical selon lequel "nous sommes tous égaux", qu'il a été dans son histoire de tous les combats pour l'égalité des droits.

Il reste aujourd’hui des progrès à réaliser dans le domaine de l’égalité entre femmes et hommes et en particulier dans celui de la promotion des femmes dans la vie politique.

Il reste beaucoup à faire en matière d’égalité et de sécurité pour les femmes. Le Mouvement Radical considère comme inacceptable que dans La Réunion de 2018 les femmes ne soient pas encore, dans de nombreux domaines, les égales des hommes.

Il est inconcevable qu’elles aient encore à lutter collectivement pour obtenir les mêmes droits, la même considération sociale et la même sécurité que ceux dont jouissent leurs homologues masculins.

Il est urgent que les partis et responsables politiques se saisissent de ce problème et luttent aux côtés des femmes pour établir une véritable égalité des droits.

Dans cette optique, nous avions, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, par le truchement d'un communiqué, fait part à la presse d'un certain nombre de propositions.

L'une d'elles vise à r endre inéligible à vie toute personne ayant été condamnée pour agression sexuelle et harcèlement sexuel à l'encontre des femmes.

Le Mouvement Radical 974 souhaite vous interpeller sur ce sujet et solliciter votre concours afin de soumettre au Parlement une proposition de loi allant en ce sens.

La constitution d'un groupe de travail sur la rédaction de ce tte proposition de loi est, à notre sens, indispensable afin de s'assurer de sa compatibilité juridique, au regard notamment du principe de l'individualisation des peines.

Nous vous proposons de nous rencontrer pour discuter plus avant des questions soulevées par cette proposition, et pour envisager avec nos équipes respectives des ateliers de débat et de rédaction.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur , l’expression de nos salutations distinguées.

Olivier Rivière