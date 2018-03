Soucieuse des problèmes auxquels sont confrontés les étudiants réunionnais dans l'Hexagone, j'ai rencontré le mardi 27 mars le Délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-Mer, Jean-Marc MORMECK.

Les Réunionnais – et les Ultramarins en général – sont très souvent discriminés à cause de leur domiciliation bancaire hors de l’Hexagone : cette pratique injuste et blessante est désormais interdite depuis la loi Egalité Réelle Outre-mer.

Pour les étudiants ultramarins, trouver un logement dans l’Hexagone relève encore du parcours du combattant car les bailleurs exigent d’eux un garant qui dispose de revenus dans l’Hexagone alors que leur famille réside dans les Outre-mer. Les étudiants ultramarins, considérés comme des " internationaux " alors qu’ils étudient dans leur propre pays, ont ainsi de sérieux problèmes pour trouver des logements.

J’ai rencontré la start-up Garantme qui facilite l’accès au logement des locataires sans garant. Garantme construit pour les étudiants un dossier locatif avant de les mettre en relation avec des bailleurs partenaires et garantit aux bailleurs jusqu’à 36 000€ de loyers impayés par an. Le parcours locatif des étudiants ultramarins est ainsi facilité dans l’Hexagone.

J’ai présenté à Jean-Marc MORMECK la solution proposée par cette start-up : il semble intéressé par cette démarche. Je reste pour ma part soucieuse de l’accueil réservé aux étudiants ultramarins dans l’Hexagone et, si la première solution reste l’application de la loi et la lutte contre toutes les discriminations, je soutiens les initiatives comme celle-ci pour accroître l’accès au logement des étudiants réunionnais dans l’Hexagone.

Ericka BAREIGTS

Ancienne Ministre

Députée de la 1ere circonscription de La Réunion