Après une carrière hors classe en tant que Sous-Préfet de Saint-Pierre, Philippe Schaeffer prend sa retraite en 2002 et se lance avec son épouse Chantale dans le monde associatif. L'ancien sous-préfet de Saint-Pierre est décédé le 27 mars au CHU de Terre-Sainte.

David LORION, député de La Réunion

" L’Université pour tous " devient vite leur passion et ils organisent tous les deux un grand nombre d’activités, de conférences, de sorties. Je tiens à saluer la mémoire de ce grand serviteur de l’Etat, de cet amoureux de La Réunion et de Saint-Pierre, cet homme de culture qui s’est infatigablement investi pour son île d’adoption. J’adresses mes plus vives et sincères condoléances à son épouse et à

ses enfants.

André Thien Ah Koon, Maire du Tampon

C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès du préfet Philippe Schaefer.C'est un grand serviteur de l'Etat et un homme qui a beaucoup oeuvré pour la Réunion qui nous quitte.

Je veux rendre hommage à celui qui en tant que sous-préfet de Saint-Pierre de 1996 à 2000 a apporté une contribution éminente au développement de notre région sud.

Homme de dialogue, il a favorisé le partenariat entre l'ensemble des intervenants. Ses qualités humaines étaient appréciées de tous et il faisait toujours preuve d'une très grande générosité dans son engagement pour faire aboutir les dossiers, en ayant le

souci constant d'être sur le terrain, au contact de tous les acteurs.

Sa carrière a été fortement imprégnée par son engagement à la Réunion. Avant d’entamer sa carrière préfectorale qui le conduira dans notre île, il a aussi servi l’armée pendant de nombreuses années, et notamment le 2 ème RPIMA.

En choisissant de s'installer définitivement à La Réunion, il avait marqué son profond attachement à notre île.

La Réunion perd un ami.

À son épouse Chantal, à ses enfants et à toute sa famille et ses proches, j'adresse en mon nom propre et en celui de l'ensemble du conseil municipal du Tampon, mes très sincères condoléances.