Le collectif des gendarmes originaires souhaite tout d'abord exprimer sa grande tristesse et sa grande fierté. Tristesse suite au décès de notre héros qu'est le Colonel Beltrame qui a donné sa vie en échange de celle d'un otage de la barbarie. Fierté car le courage du Colonel nous rend encore plus fiers d'être gendarme, ce métier extraordinaire et dangereux.

Nous nous permettons de réagir suite à l'interview, sur un plateau télé le mardi 27 mars, du général commandant la gendarmerie de La Réunion. Nous ne doutons pas de l'intérêt que notre hierarchie porte à notre problématique et de la discrimination dont nous sommes victimes.

Néanmoins, nous souhaitons apporter des précisions sur ce qui a été dit sur ce plateau du journal télévisé.

Lorsqu'il est dit que c'est à cause d'un vieux texte de 1935 que les annuités (une année compte double) ne sont pas accordées aux originaires, cela n'est pas vrai. Car cela fait seulement 3 ans que les annuités ne sont plus données aux ultramarins qui effectuent un séjour sur leur territoire d'origine. Alors que les non originaires continuent à l'avoir. Pourtant rien n'a changé dans les textes de loi et nulle part il est écrit qu'un originaire non fixé définitivement, ne puisse faire annuités. Il s'agit d'une interprétation et d'une décision propre à la gendarmerie qui a sorti une circulaire instaurant cela. Mais une circulaire n'est pas un décret, donc n'est pas la loi. C'est même contraire aux textes en vigueur. Les nombreux camarades reunionnais ayant pris leur retraite avant 2015 avec le bénéfice des annuités, sont la preuve concrète que le problème ne date pas de 1935.

Lorsqu'il est dit qu'un ultramarin peut faire jusqu'à 11 ans sur son ile natale, cela n'est pas vrai non plus. Même si dans les textes il est effectivement prévu que nous fassions 11 ans, dans les faits notre hiérarchie refuse de nous laisser ici plus de 9 ans sauf cas très exceptionnel.

Il a été également dit qu'un originaire ne peut rester définitivement sur son île sous le motif que nous sommes militaires et devons servir en tout lieu de la nation. Précisons qu'en métropole, lorsqu'un militaire de la gendarmerie parvient à retourner sur son territoire d'origine, il peut y rester toute sa vie. Le Général a indiqué que 30% des metropolitains sont dans ce cas. Rappelons qu'il y a, à contrario, 0% de reunionnais (et tous les originaires des DOM) qui sont autorisés à se fixer définitivement dans leur département d'origine. 2 poids 2 mesures?

Il a été annoncé que sur 750 gendarmes en poste à La Réunion, il y a 130 reunionnais. Tout en rajoutant qu'il y a beaucoup de gendarmes reunionnais en métropole. Cela est choquant de voir alors, qu'il y a seulement 17% de reunionnais en poste à La Réunion.

Nous sommes clairement victimes de discrimination. On nous reconnaît comme étant français lorsque nous sommes en poste en métropole mais une fois affecté sur notre île on nous met à part en nous considérant des "originaires". Tout en permettant à des non originaires d'obtenir le même statut que nous (CIMM) en leur permettant de garder leurs avantages d'annuités. Et on nous dit que si on veut faire annuités, nous n'avons qu'à aller voir ailleurs dans un autre outre mer. C'est vraiment mal nous considérer!

Nous nous sentons humiliés et ne comprenons pas pourquoi il y a autant de rejet envers nous.

C'est pourquoi nous souhaitons faire une proposition équitable au ministère :

- permettre aux ultramarins qui le souhaitent de rester définitivement sur leur territoire d'origine sans faire d'annuités. Cela était pourtant le cas il y a plusieurs années de cela.

- et permettre aux ultramarins qui ne souhaitent pas le statut CIMM de rester un temps limité sur l'île comme actuellement mais en faisant annuités comme nos camarades métropolitains. Car à ce jour, même si on choisit le statut général comme nos camarades métropolitains, la gendarmerie refuse de nous donner les annuités. Il faudrait généraliser le même nombre d'année pour tous. Par exemple 6 ans (4+1+1).

Nous tenons à remercier les députés Ericka Bareigts, Nathalie Bassire, Huguette Bello, Jean Hugues Ratenon, Thierry Robert et David Lorion ainsi que Daniel Gonthier maire de Bras Panon pour leur soutien fort apporté aux deux collectifs pour nous défendre au plus haut niveau. Cela montre qu'il s'agit dune cause noble qui réunit tous les bords politiques.

Nous remercions aussi notre avocat Maitre Antoine avec qui nous irons jusqu'au bout sans jamais céder ni reculer car nous sommes très déterminés et très nombreux.

Sans oublier que nous remercions les épouses des gendarmes originaires qui nous soutiennent part le biais de leur collectif.

Vive La Réunion ! Vive La France !

Collectif des gendarmes originaires