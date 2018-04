Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Monsieur le Préfet, l a filière bovine subit depuis plus de 15 ans des pertes considérables, ruinant les éleveurs: de 2000 à 2012, sur 151 élevages: 81 ont cessé leur activité; il y avait 49 000 bovins en 1943, il ne reste plus que 6500 vaches allaitantes et 2900 vaches laitières en 2016!! Une hécatombe due à la leucose bovine, l'équivalent du cancer chez l'Homme, introduite dans l'île en 2003 par un bateau transportant 400 bêtes contaminées depuis la Métropole.

