Publié le Dimanche 08 Avril à 14H30 / Actualisé le Dimanche 08 Avril à 17H42

Monsieur le Préfet,Devant l'inquiétude et le désespoir de certains éleveurs qui m'ont interpellé, je vous ai adressé un courrier mercredi dernier vous faisant part de mes interrogations sur cette crise de la leucose bovine qui a ruiné plusieurs éleveurs. Je vous demandais dans le même temps de présider une réunion que je souhaite toujours organiser à la Préfecture réunissant l'ensemble des acteurs de la filière. Cela nous permettrait à tous d'être au même niveau d'informations, de faire le point sur la maladie, de voir s'il y a eu négligence et de qui, et de proposer des mesures pour relancer la filière bovine.

