La CGTR région Sud apporte tout son soutien aux 6 camarades délégués qui ont été assigner ce vendredi 1 Juin 2018 devant le tribunal de Saint-Pierre. Un groupement d'entreprises leur reproche d'avoir organiser des rassemblements lors de la grève du BTP en 2016 dans le cadre du NAO. Nous considérons que c'est ni plus ni moins que la remise en cause du droit syndical et de l'intimidation pour faire plier les salariés. Nous appelons l'ensemble des travailleurs/euses à la " RESISTANCE" face à ces patrons qui veulent détruire tout le contenu du code du travail afin de mettre en place une organisation basé sur "l'esclavage moderne".Nou tiembo nou larg pa ! Max Banon, secrétaire général de la CGTR SUD.

