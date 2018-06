Chantier de la route du littoral, énième épisode pourrait-on s'exclamer ! Dans cette saga de la NRL ou plutôt du RNL pour " Rann Nout Largent " ce sont encore les Réunionnais qui vont payer.

Hausse du carburant, hausse du prix de la bouteille de gaz, amateurisme de la région et de son président dans ce dossier de route la plus chère du monde : plus de 135 millions d’euros le kilomètre, on comprend le ras-le bol du citoyen, à qui on demande de tout le temps payer ! Après une rallonge de 250 millions d’euros que Didier ROBERT a fait voter en 2017, pour " s’adapter à de nouvelles contraintes environnementales et techniques ", le chantier RNL, " Rann Nout Largent " connait encore un nouveau rebondissement. Ce qui risque de faire encore mal au porte-monnaie des réunionnaises et des réunionnais. Combien de millions d’euros devrons- nous encore payer, après cette décision du tribunal administratif de Bordeaux ? Combien coûterons au final ces 19 millions de tonnes de roches nécessaires pour achever le chantier ? Où ces grandes entreprises chargées de la réalisation du projet trouveront-elles ces galets, maintenant que le tribunal a annulé l’autorisation d’exploiter les carrières de Bois blanc, de Dioré, de l’Ermitage, et de Bellevue ? Ce nouvel aléa ne vient-il pas alourdir de nouveau la facture déjà exorbitante que nous devons payer ? En attendant, aucun délai n’est accordé aux contribuables réunionnais pour payer, impôts, taxes, augmentation du prix des carburants, loyer.... On comprend donc la colère de ce collectif mobilisé à la SRPP devant tant d’amateurisme au plus haut niveau de la région.

Jean Artanch