Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Depuis plusieurs mois, la route du littoral connaît de nombreux basculements, entraînant encore plus d'embouteillages qu'à la normale, mettant encore plus à vifs les nerfs des automobilistes et usagers de cet axe routier. Les conditions météorologiques très fortement dégradées intervenues à La Réunion notamment durant le passage de Berguita et de Fakir, expliquent partiellement cette situation.

