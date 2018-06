Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 3 heures

Depuis trois ans, un collectif de riverains et des simples citoyens attachés à notre île s'est constitué sous l'appellation Touch Pa Nout Roche avec comme unique objectif de protéger la population et l'environnement en s'opposant au projet destructeur de carrière de roches massives dite de La Ravine du Trou à Saint-Leu. Aujourd'hui, ce collectif réunit plus de cinq mille militants et sympathisants mobilisés et actifs contre ce projet dévastateur pour l'environnement et l'identité réunionnaise.

