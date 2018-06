Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

Ce jeudi 14 juin 2018 : la municipalité de Bras-Panon m'invite à procéder la pose de la première pierre d'une station de potabilisation. Je me réjouis doublement : d'abord pour remercier le maire de son invitation, en un an de mandature de député c'est la première fois. Une façon peut être de reconnaître mon combat sur cette question de la qualité de l'eau. Ensuite je me réjouis du lancement de ces travaux, 14 ans après les premières alertes des services sanitaires sur le captage municipal qui n'était pas protégé. (DRASS 2004)

