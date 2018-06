Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Cyrille Rickmounie, président de la Capeb : " La remise en cause de la TVA réduite devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale le 7 juin dernier par Bruno Le maire, est incompréhensible. Levons ici tout de suite une contre-vérité : la TVA réduite dans le bâtiment n'est pas un " cadeau fait aux entreprises ", mais une aide fiscale apportée à nos clients. Notre gouvernement souhaite que les entreprises artisanales du bâtiment conduisent la rénovation des logements, et dans le même temps, remet en cause le premier dispositif d'incitation en faisant des économies sur le dos des ménages. Doit-on comprendre dans ce paradoxe le renoncement du gouvernement à lutter contre la consommation énergétique et contre les émissions de gaz à effet de serre ? "

