La fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion (FAPHR) a envoyé une lettre ouverte au directeur général du CHU de La Réunion. La voici :

"Nous disons toujours non à votre stratégie financière et mangériale! Nous disons non à un CHU sounouk à La Réunion!

Dans votre courrier du 20 juin 2018, Monsieur le Directeur général, vous nous dites devoir nous tenir informés de l’évolution de la situation financière de notre établissement de santé parce que nous sommes en PRE. Vous nous annoncez ainsi pour l’année 2017, un déficit de 21 millions € ... ou plutôt de 28,5 millions € selon si l’on compte ou décompte l’aide exceptionnelle de l’Etat... Profitons-en ici pour remercier l’Etat.

Dur Dur n’est-ce-pas comme obligation de devoir informer les 6500 professionnels qui font l’activité du CHU ! Comme à la FAFPHR nous prônons les valeurs de respect, de transparence et d'intégrité permettez-nous de solliciter davantage d’informations sur la politique financière que vous menez au CHU :

- 1ère question : Avez-vous fait procéder aux provisions nécessaires au renouvellement indispensable des équipements médicaux ? Les projets immobiliers avancent bien selon vos dires, et il serait plus que regrettable voire impensable que les patients et les professionnels intègrent ces locaux sans les équipements adéquats (UCC, Bât soins critiques, Bât central...)

- 2ème question : Qu’en est-il des retours et validations par le COPERMO ? Rendez-vous réussis ou manqués ?

- 3ème question : Avez-vous suivi des pistes d’économies préconisées par le fameux rapport IGAS 2? Quid de sa communication aux 6500 professionnels, que l’on réclame depuis des mois ?

- 4ème question : Auriez-vous remboursé certaines de vos primes? et fait valoriser l’opération au titre du budget 2017 ? Même en s’en tenant à votre chiffre le plus bas (21 millions d'euros), Monsieur Le DG, force est de constater que les compts du CHU sont toujours en rouge foncé pour la période 2012-2017 où vous étiez bien présent :

Le déficit cumulé du CHU (2012-2017) est à minima de 130 millions d'euros!

Ne nous laissons pas aveugler par des effets de communication, la réalité est bien celle-ci... ou pire...?

Non à un CHU sounouk à La Réunion!

Comme nous l’avions déjà signalé dans notre lettre ouverte du mois de mai, des secteurs d’activités clés et financièrement rentables pour notre CHU, répondant aux besoins de la population réunionnaise, curieusement, petit à petit se retrouvent démembrés, voire se liquéfient, par manque de moyens, par manque de personnels! là où le secteur privé se développe ....

Doit-on y voir un manque crucial d’anticipation de la Direction du CHU depuis 2012 ? Incompétence ? ou une stratégie plus subtile de démantèlement programmée du secteur hospitalier public à La Réunion?

Rappelons-nous que le Principe constitutionnel d’EGALITE s’applique aussi à la SANTE des Réunionnais !

Rappelons-nous que nous sommes des Syndicats devant défendre le service public hospitalier !

Rappelons-nous, rappelez-vous Monsieur le Directeur général, que nous sommes payés par des fonds publics pour développer un CHU Public à La Réunion, véritable Volonté Politique Unanime des élus de La Réunion au profit de sa population !

Les 6500 professionnels eet les 860 000 Réunionnais ont droit à un véritable CHU public de qualité"