J'ai assisté ce jeudi 28 juin 2018, à l'Elysée, à la remise du " livre bleu " des Assises des Outre-Mer.

13 mois après l’arrivée de Emmanuel Macron et de son équipe au pouvoir ; presque 9 mois après le lancement des travaux de ces Assises (04 octobre 2017), le Gouvernement a accouché des mesurettes.



Sur le problème de la vie chère : le Président a affirmé que c’est la conséquence de la sur-rémunération ! Il n’y aura pas de politique pour la baisse des prix. Emmanuel Macron est toujours dans plus d’économie et la baisse des revenus.

Nous, nous demandons l’augmentation du pouvoir d’achat par la baisse des prix et l’augmentation des revenus. Sur l’emploi : le Président se cantonne à faire croire que c’est la faute à un manque de formation ! Faux. Nous avons des milliers de jeunes hautement qualifiés et qui sont au chômage. Dire le contraire, c’est tromper la population. La formation et l’apprentissage

ne sont pas les seuls leviers.

Quand il proclame que sa priorité c’est l’emploi, il s’empresse de rajouter mais pas dans la fonction publique. Ce qui voudrait dire qu’il risque d’avoir encore des suppressions d’emploi dans ce secteur déjà très malmené. Il mise tout sur le secteur concurrentiel.

Nous, ce n’est pas notre vision.

Enfin et c’est, peut-être, le seul point positif du discours du Chef l’Etat, c’est sa déclaration sur la réforme constitutionnelle. En reconnaissant à la Réunion le droit à la différenciation, le droit aux adaptations, le Gouvernement ne peut plus reculer sur la suppression de l’amendement Virapoullé. Nous attendons maintenant que le texte soit examiné en commission des affaires sociales et en séance publique. L’heure est plus que jamais à l’unité. Ne ratons pas ce rendez-vous.

Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion