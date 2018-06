Il est infiniment regrettable que certains médias pour ne citer qu'eux (...) relaient des informations contraire à notre éthique et à notre mouvement qui s'articule et qui trouve sa légitimité sur un mouvement populaire. On le sait les informations positives ne sont pas très vendeuses, mais on oublie d'annoncer comment tout a commencé.

Est ce que la population Réunionnaise à une méconnaissance de notre histoire ? Celle de la période esclavagiste celle de la période post abolitionniste et celle de la période post coloniale à nos jours ? Ce sont des faits historiques incontestables, les historiens sont loin d'avoir fait toute la lumière sur ses différentes époques. Tous s'accordent à dire que l'histoire de La Réunion est une histoire d'une extrême violence, dès ses origines cette histoire fut construite sur le crime, la tyrannie, la discrimination, le racisme. Nous pensons qu’une connaissance approfondie de ce passé tourmenté est un préalable indispensable à toute forme de développement.

Force est de constater que ce n'est aucunement le cas...

Notre Mouvement KURR (Kolectif Union Réunionnais Responsables) est un mouvement populaire. Nous combattons toutes formes de discriminations, à savoir les injustices, le racisme, l'accaparement de nos terres, le systeme capitaliste et colonial, la délation et toutes formes d'impunité.

Nous dénoncons toutes formes de délation à notre encontre. Nous faisons suite à différentes attaques afin de nous faire plier d'une part sur les réseaux sociaux et d 'autre part dans la presse.

Certains termes employés non sans neutralité : “casseurs, Activistes du KURR, Brochettes d 'imbéciles, Singes, Racistes etc “ ne relévent pas de la démocratie mais de la diabolisation pure et simple de notre mission prémiere à savoir défendre des causes nobles et justes.

Notre détermination restera intacte, malgré les médias et le système pour une certaine catégorie de personnes que la presse se nourrit et s'en délecte (...) Les insultes et les sobriquets de” bas étage” seront passés au peigne fin et dénoncés.

Notre action militantiste est une forme d'engagement active de notre mouvement défendant des causes nobles et justes. Il n'est pas sans rappeler que le terme “militantisme” provient du latin milita qui désigne le service militaire, le métier de soldat. Et un soldat reste fidéle à son peuple.

Nous dénoncons toutes formes de violence contrairement à ce qui ne désemplit par dans certains médias. Nous vous demandons de cesser tout emballage médiatique à notre encontre et nous éplucherons tous les articles de presse en nous permettant de dénoncer vos agissements médiatiques par tous les moyens juridiques.

A compter de ce droit de réponse, plainte sera portée contre les instances et personnes dont nous prendrons le poids de la mesure de recenser tous les noms et prénoms sur les réseaux sociaux et cela sans effet de temps ces mêmes personnes qui nous diabolisent que ca soit sur les reseaux sociaux dans la presse ainsi que la presse et dans notre intégrité.

On ne se pliera pas à la manipulation massive, et au lynchage médiatique, à nous contraindre et à véhiculer une image de la “terreur” qui n'est surtout pas la nôtre.

Kolectif union réunionnais responsables