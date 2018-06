Demain aura lieu le conseil municipal de la ville de Saint-Louis. Différents points seront abordés comme la démission de Mme Sinacouty et de M. Grondin mais aussi le retrait des délégations de Mme M'Doihoma

Lors du dernier conseil, du 24 mai, à quoi a-t-on assisté ? Nous avions l’impression d’assister à une série télévisée digne d’une " Télénovéla " où certains élus ont monté des films entre eux. Nous en voulons pour preuve la démission de deux élus, et la mise au placard d’une autre. D’ailleurs, c’est suite à notre conférence de presse du 23 mai 2018, où nous dénoncions l’augmentation des élus à hauteur de 70 000 € que la 9ème Adjointe nous rejoint sur deux points distincts :

– Le premier concernant l’augmentation des élus.

– Le deuxième lorsque Philippe Rangama lui propose de verser ses indemnités aux associations. Ainsi, si dans un premier temps Mme M'DOIHOMA refuse, elle changera d’avis 24 heures plus tard, dans la presse, emboîtant le pas de notre élu de l'opposition.

In fine, Madame M'DOIHOMA, depuis le dernier conseil adopte toutes nos positions. Nous lui lançons donc un appel solennel :

Rejoignez-nous au PEUP !



Aussi, demain Mme Sinacouty et M. Grondin démissionnent de leur poste d'adjoint pour éviter, sois-disant, de cumuler les postes. La logique voudrait que monsieur le Maire en fasse de même !

Peut-on faire un bilan de l'action des élus démissionnaires et de la majorité municipale ? La situation sociale à Saint-Louis est dramatique et les dernières données chiffrées de l’INSEE, sont là pour corroborer nos dires. Ainsi, 49,8% de la population à Saint-Louis est dans un état de pauvreté c'est-à-dire 10 points de plus que la moyenne départementale et 66 % des moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté, 11 points de plus que la moyenne départementale. De même, le revenu médian annuel par habitant des cinq quartiers de la politique de la ville est de l’ordre de 7000 € ! Le taux de chômage lui est de 44% de la population active contre 23 % pour la moyenne départementale. Ces indicateurs sont factuels et décrivent l’état de pauvreté de la commune. Il n'y a donc pas de quoi se gargariser comme le fait Mme Sinacouty! En effet, lors d’une interview avec la presse (Quotidien du Samedi 9 juin 2018), l'élue en charge du social dit qu'elle a " accompli son objectif". Nous lui demandons, quel objectif ?

Il est bien de dire " [qu']on est la porte d’entrée du social ". Mais que fait-elle pour refermer cette porte de la pauvreté dans notre commune ? Qu’elle nous fasse la démonstration chiffre à l’appui que la pauvreté est en train d’infléchir à St Louis !

Enfin, dans son programme cette majorité voulait pour cette mandature lancer une politique de grands chantiers, de créer plus de 2000 emplois. Quel est leur bilan 2 ans avant la fin de leur mandat ?



Saint-Louis bato fou ousa banna i amène anou !

Sonia Imanatche, Philippe Rangama, Rémy Bourgogne