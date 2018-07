Le Kolèktif Union Rényoné Rèsponsab tient à communiquer sur sa présence au procès du 5 juillet 2018 à 14h au tribunal correctionnel de Champ Fleuri.

Le KURR partie prenante à l'origine des mouvements de protestation contre les"paillotes" de l'Hermitage les bains, ne peut se permettre de rester insensible face aux calomnies racistes apparues sur les réseaux sociaux qui nous comparent nous réunionnais, à des primates, en faisant allusion à la supériorité raciale des personnes originaires de France hexagonale.

En effet, de tels propos sont à nos yeux plus que condamnables et s'inscrivent dans une structure globale de domination qui conjugue l'exploitation économique de la Réunion et des Réunionnais et la dépossession culturelle dont ils sont victimes, reléguant ainsi les créoles à une espèce particulière, marginale par nature.

C'est pour cette unique raison que nous nous rendrons au tribunal le 5 juillet, pour dire haut et fort que nous n'acceptons plus le mépris. Non, nous ne sommes pas ceux qui n'ont rien, et qui ne valent rien. Oui, nous existons et nous détenons des valeurs élémentaires que sont le respect et la dignité.

Dans ce contexte particulier, le KURR, rejetant les émotions négatives et les pensées erronées, précise que notre présence ne saurait être considérée comme un soutien à un quelconque parti politique.



Notre collectif reste indépendant des personnes affiliées au réseau politique local, et à tout parti. Il a pour seul objectif d'œuvrer pour l’intérêt des Réunionnais contre toute injustice à son égard, et pour la valorisation de sa culture et de son identité.