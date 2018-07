La Commission des Lois examine depuis plusieurs jours le projet de loi constitutionnelle. À cette occasion, plusieurs Députés ont déposé des amendements en faveur de l'évolution de l'article 73 de la Constitution. J'ai proposé la suppression de l'alinéa 5 de l'article 73. Le rapporteur de la Commission a proposé aux parlementaires le retrait des différents amendements en s'engageant à effectuer un travail qui permette d'aboutir à un texte consensuel d'ici la présentation en séance publique la semaine prochaine.

J’ai accepté cette proposition à condition que ce travail se fasse entre les parlementaires, à l’Assemblée nationale et non en dehors de l’institution dédiée. À l’issue de l’examen des amendements portant sur l’article 73 et de la décision prise ce soir, je suis satisfait et plein d’espoirs.

J’espère que le travail qui va se poursuivre au national permettra d’aboutir à une solution satisfaisante pour faire avancer La Réunion via la reconnaissance de nos spécificités, l’essence même du combat que je mène maintenant depuis des années.

Mèm si nou lé loin, nou lé pa moins.

Thierry Robert, député de La Réunion (7ème)