Alors que se discute la révision constitutionnelle promise par le candidat Macron, des députés Nouvelle Gauche viennent de déposer un amendement

visant à substituer le terme " France métropolitaine " par " France hexagonale ".

Il ne s’agit certes que d’une question sémantique. Mais chaque mot a un sens, et renvoie à une vision du monde.

Lorsque l’on parle de France métropolitaine, l’on fait référence à la partie continentale de notre pays, dans laquelle se situe Paris, la capitale. L’on est donc dans une vision politique, la capitale étant le siège du pouvoir. De Paris est dirigée la France et davantage encore les lointains Outre-Mer.

En revanche, parler de France hexagonale renvoie à une dimension géographique, dénuée d’hégémonie politique. Ce terme semble davantage correspondre à la vision du Président Emmanuel Macron, qui, dans son discours devant les élus ultramarins, a parlé d’ " archipel de la France ". Les Outre-Mer ne sont plus en périphérie ; ils ne sont plus seulement dépendants politiquement de Paris qui les dirige : ils sont partie intrinsèque de la Nation, tout aussi importants que les autres territoires nationaux. Les Corses, depuis

bien longtemps, ne parlent pas de Métropole mais de Continent.

Je ne peux que me réjouir que ce débat soit porté sur la place publique. Je pense avoir été un de ceux qui ont soulevé cette question, entre autre lors d’une causer avec Ségolène Royal alors candidate à la Présidentielle, devant un auditoire dubitatif ou sceptique. Des années après, des élus progressistes portent enfin cet amendement. Les idées cheminent, elles éclosent lentement parfois, mais l’essentiel est qu’elles éclosent et qu’aujourd’hui ce débat soit enfin porté.

Il convient maintenant de faire en sorte que ce débat ne soit pas uniquement l’affaire de parlementaires. Il doit en effet être partagé par la population. Les Réunionnais doivent faire leur l’objectif que cet amendement poursuit. Cet objectif est double : le terme qui devra être choisi doit d’une part amener à changer le regard que les Français portent sur les Outre-Mer, mais il doit aussi, d’autre part, amener à changer le regard que les Ultramarins portent sur la France hexagonale. Le terme " Métropole " sous-entend une sujétion, celle de la capitale sur les colonies lointaines. " La France Hexagonale ", en revanche, met sur un pied d’égalité tous les Français, où qu’ils habitent. C’est pourquoi il me semble indispensable que les Réunionnais, d’une manière ou d’une autre, puissent être associés et consultés : nous ne pourrons pas imposer un changement de point de vue mais nous devons faire en sorte qu’il

soit partagé. Certes la France est une et indivisible, mais elle est surtout formidablement diverse. Nous devons passer d’une logique ascendante à une logique différenciée et de proximité.

Gérard Françoise