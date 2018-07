Sans surprise, cet avis contient toutes les mesures que la majorité municipale entend dénoncer depuis lundi 9/07 dernier.

Nous voulons dire toute notre déception à la lecture de cet avis car c’est avant tout la population et Saint-Louis toute entière qui pâtiront de ces orientations.

La CRC reste dans sa posture d’acharnement et propose la suppression des principales dépenses liées à la cohésion sociale. Ces dispositions et les remarques de la CRC remettent en cause la baisse des impôts, le plan de titularisation, les subventions aux associations, les dépenses liées à l’éducation et la remise en état de nos routes et de nos écoles.

Comme indiqué lors de la conférence de presse de lundi, cette situation n’est pas acceptable pour les élus que nous sommes après tous les efforts que la population et nous-mêmes avons consentis depuis 4 ans. Les propositions de la CRC continuent de nuire à St Louis qui pâtit déjà fortement des retards accumulés depuis plusieurs années et qui aggravent une situation déjà précaire.

J’irai à la rencontre de Monsieur le Préfet mardi 17 juillet prochain pour apporter tous les arguments en ma possession justifiant qu’il ne soit pas donné suite aux propositions de la CRC.