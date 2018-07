Le Président de l'AURC s'est déplacé lundi sur la Commune de Saint-Leu pour une conférence de presse. Il a donné rendez-vous à Bois Blanc en lançant un appel à la mobilisation... Lors de cet appel à la mobilisation qui n'a reçu d'ailleurs aucun écho, il souhaitait très certainement expliquer et convaincre sur les ballets incessants de camions, les tirs de mine, la pollution de l'Océan, la destruction d'espèces endémiques, le défrichage de terres fertiles, la menace sur la nappe phréatique, la destruction de l'activité touristique... de très bonnes choses pour Saint-Leu, L'Étang-Salé et Les Avirons ? (Photo d'illustration)

Si M. Lambert est véritablement préoccupé par l’ouverture de carrières pour la NRL, en tant qu’agent de la Région, ne devrait-il pas plutôt se rapprocher de son employeur pour obtenir l’ouverture de la carrière de Dioré autorisée depuis décembre 2015...

Alors que les élus de Saint-Leu et des Avirons viennent tout juste de renouveler leur NON à cette maudite carrière. Pourquoi (et pour qui) venir faire de la provocation ? D’ailleurs pourquoi le président de Région ne vient-il pas lui-même dire tout le bien qu’il pense de cette carrière véritable trou béant, pourquoi ne vient-il pas faire son plaidoyer aux Avironnais, aux Étang-Saléens et aux Saint-Leusiens qui devront subir durant des années.

Il préfère plutôt envoyer ses hommes de paille, de peur de déplaire aux lobbies, aux multinationales auxquels il doit peut-être rendre des comptes ?

Aucun écologiste digne de ce nom ;

Aucun homme politique soucieux du bien-être de ses concitoyens ;

Aucun Réunionnais amoureux de son île ne permettrait un tel projet dévastateur.

Alors M. le Président, il est encore temps d’ouvrir les yeux ! Rejoignez-nous, rejoignez vos concitoyens. Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous prononcer et dire NON à la carrière et laisser intactes Bois Blanc, Saint-Leu, Les Avirons et L’Étang-Salé.

À moins que vous soyez dans une logique destructrice à l’égard de notre belle île et de ses habitants...

"Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants"

Pierre H.