Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Rencontre avec le cabinet d'Agnès Buzyn. Suite au déclenchement du niveau 4 du plan Orsec concernant la dengue le 10 juillet dernier, j'ai sollicité et obtenu une rencontre ce jour avec le cabinet de Madame Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé. Nous avons évoqué la situation critique - 200 cas en 2016, plus de 6000 au 1er juillet 2018 - faisant craindre une crise à l'image de celle déjà vécue il y a plus de 10 ans avec le Chikungunya (244 000 personnes touchées, 203 morts).

