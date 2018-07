Découvrez le courrier de Bruno Bourgeon qui se pose les questions suivants : pourquoi le président américain, Donald Trump hait-il tant l'Allemagne? Pourquoi a-t-il déclaré que le pays de Merkel était "complètement contrôlé par la Russie"? Et pourquoi provoquent-ils les alliés de l'OTAN? (Photo d'illustration AFP)

"+A l'OTAN, Trump souffle le chaud et le froid+, annonce le journal de France Inter du 12 juillet. Rien de plus commode que ces clichés journalistiques, pour tenter de décrire des événements auxquels on ne comprend pas grand chose, ou dont l'explication exigerait davantage que vingt secondes.

Pourquoi tant de haine de Trump à l'égard de l'Allemagne ? Pourquoi, à peine avait-il posé le pied à Bruxelles, expliquait-il que l'Allemagne était "complètement contrôlée par la Russie", à propos d'un projet de pipeline exportant vers l'Allemagne du gaz russe ? Pourquoi ces incompréhensibles provocations à l'égard des alliés de l'OTAN, exigeant d'eux une hausse du budget de la Défense à hauteur de 4%, alors qu'ils s'essoufflent déjà à atteindre les 2% exigés ?

Le site Politico passe en revue les hypothèses plausibles. Les origines allemandes du promoteur-président (Gerhard Schroeder) ; sa misogynie ; l'inaptitude de Merkel à la flatterie (à l'inverse de Macron ou Abe), etc. En fait, on peut procéder dans la recherche des comportements trumpiens comme dans la recherche de causes d'un bug aléatoire : chercher le point commun caché.

A lire de près les déclarations de Trump à l'OTAN, toutes peuvent avoir une explication commune : le business. Quand il exprime sa mauvaise humeur à l'égard du pipeline Nord Stream 2, qui doit acheminer vers l'Europe du gaz russe en évitant soigneusement l'Ukraine, ce n'est pas par tropisme pro-ukrainien : les USA sont dans une stratégie d'exportation vers l'Europe de leur propre gaz naturel.

Quant à son exigence soudaine des 4%, est-il possible de la détacher des efforts américains pour vendre à l'Europe le F35, l'avion le plus coûteux de tout le programme de l'aviation militaire ? Même si ces choses passent largement au-dessus de la tête des médias qui traitent d'affaires footballistiques plus urgentes, la bataille commerciale autour du F35 fait rage.

Comme dans le cas des sanctions iraniennes, ne vous demandez pas ce que pense Trump.

Demandez vous ce qu'il a à vendre : une clé universelle de la trumpologie? Certains bugs restent désespérément incompréhensibles. Trump, lui, a une vision sans doute plus cohérente."

Dr Bruno Bourgeon, président d'AID