Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Je suis très heureux d'apprendre, que mon ami Thierry Robert reste conseiller municipal et communautaire de la Ville de Saint-Leu.Empêché par le cumul de mandat, je suis devenu Maire pour lui succéder. Je l'accompagne depuis 2005. Je l'ai toujours dit, je suis au service de la population Saint-Leusienne, de l'intérêt général et je continuerai à l'être de quelque façon que ce soit. Si Thierry Robert émet la volonté de redevenir Maire, je n'y verrai aucun inconvénient et je serai toujours là à ses côtés.

Je suis très heureux d'apprendre, que mon ami Thierry Robert reste conseiller municipal et communautaire de la Ville de Saint-Leu.Empêché par le cumul de mandat, je suis devenu Maire pour lui succéder. Je l'accompagne depuis 2005. Je l'ai toujours dit, je suis au service de la population Saint-Leusienne, de l'intérêt général et je continuerai à l'être de quelque façon que ce soit. Si Thierry Robert émet la volonté de redevenir Maire, je n'y verrai aucun inconvénient et je serai toujours là à ses côtés.