Monsieur le Préfet, avant tout, je tiens (au nom du Collectif mais aussi au nom de tous les Réunionnais qui nous soutiennent dans notre combat) à vous remercier pour l'intervention de la DEAL et des forces de police le dimanche 1er juillet 2018 sur les plages de l'Ermitage en direction des Paillotes de plage qui continuaient à exercer leur activité malgré la fin des AOTs et votre recommandation à libérer le DPM. Nous savons que vous avez transmis les PV de grande voirie au Tribunal Administratif dès réception (Photo d'illustration)

Depuis, nous n’avons plus de nouvelles mais nous constatons que les Paillotes continuent à exercer leur activité en toute impunité, sans autorisation. Le constat de l’occupation illégale sur le Domaine Public est aujourd’hui avéré et ne fait plus aucun doute.

Pour compléter le tableau une des paillotes pour ne pas la citer, la Bobine continue ses fiestas le jeudi soir jusqu’à tard dans la nuit.

Une discothèque à ciel ouvert !

Plusieurs alertes et plaintes ont été faites auprès de la gendarmerie de Saint-Gilles-les Bains mais sans résultat car la Paillote persiste et signe dans sa provocation. On pourrait croire que les gérants bénéficient de grosses protections à tout niveau. Depuis notre rencontre de 2017, nous avons toujours eu confiance à votre engagement et à votre détermination pour la libération du DPM. Nous vous l’avons exprimé à plusieurs reprises.

Mais aujourd’hui l’incompréhension des Réunionnais devient de plus en plus criante et la patience tend à disparaître pour laisser de nouveau la place à la colère.

Le temps de la procédure administrative et judiciaire est passé !

Le temps des vacances est terminé !

Le temps de la rentrée a sonné !

Les Réunionnais seront toujours à vos côtés, mais nous ne pouvons accepter plus longtemps que les Paillotes persistent dans leur il

légalité.

Lors du pique nique pacifique du 14 juillet 2018, nous avons pu enregistrer 321 signatures qui viennent vous demander des mesures conservatoires de fermeture administrative des 6 paillotes de la plage, le temps au Tribunal Administratif de prononcer l’expulsion des dites-paillotes et de la remise en état des lieux. Nous vous ferons parvenir cette motion à la Préfecture de Saint-Denis (copie du texte de la motion en pièce jointe).

Pour compléter notre action, nous sollicitons tous les élus Réunionnais, toutes les autorités en faisant appel à leur responsabilité dans le respect de l’article 40 du code de Procédure Pénale.

Monsieur le Préfet, nous réitérons notre engagement à vos côtés pour permettre une sortie de crise dans de bonnes conditions dans le dossier des Paillotes de l’Ermitage.

Mais les Réunionnais comprennent de moins en moins la lenteur du système et la diversion (provocation) des avocats de la partie adverse.

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Karl Bellon pour le Collectif de Défense du domaine public maritime