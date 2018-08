Après l'obtention de leur baccalauréat, une quarantaine de jeunes Réunionnaises et Réunionnais sont aujourd'hui privés d'une solution pour continuer leurs études d'infirmiers.

En effet, les aides de la Région Réunion existantes jusqu’à présent, aides à l’installation et bourses mensuelles, ont été supprimées pour les jeunes souhaitant étudier en France hexagonale. Cette décision est incompréhensible pour deux raisons.

D’une part, les étudiants souhaitant étudier à l’étranger peuvent toujours continuer à bénéficier de ces aides. D’autre part, ces aides régionales sont indispensables pour bénéficier des aides de LADOM.

Pour la rentrée 2019, un nouveau système sera mis en place. Les étudiants souhaitant devenir infirmiers entreront dans le dispositif de droit commun.

Je demande donc à la Région Réunion de soutenir à nouveau, pour une année supplémentaire, ces jeunes Réunionnaises et Réunionnais qui souhaitent se former pour s’occuper plus tard de la santé de notre population. Une jeunesse formée est une jeunesse capable. Ne privons pas nos jeunes d’accomplir leur destin.