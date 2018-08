Félicitations pour la recherche de terrains pour les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer et donner une aide à chaque commune, sans regarder leur couleur politique, c'est servir la population de l'île, d'une façon équitable.

En ce qui concerne la Région, la Préfecture doit la mettre d'urgence sous tutelle! Un fonctionnaire honnête et apolitique, qui prendra en compte la santé et les besoins de la population, sera le bienvenu. Il interdira les carrières dans l'ouest, l'endroit le plus peuplé de l’île, et ouvrira la carrière de Saint André, déjà autorisée. Il ne fera circuler les camions que la nuit et n'autorisera le transport de roches que si on rajoute des galets pour que le poids soit égal partout et que les camions cessent de chavirer.

IKlermera la petite médiathèque du front de mer de Saint Paul, ou on reçoit des enfants dans des locaux plein d'humidité et d'amiante et ouvrira la médiathèque régional Cimendef qui possède déjà les CD, DVD, livres, ordinateurs,jeux électroniques,etc et est prête à recevoir des milliers de personnes gratuitement.

Il ne donnera plus des millions aux grandes entreprises, alors que les petites ont besoin d'un fond de roulement et peinent à payer leurs employés. Il aidera les jeunes pour créer des mini entreprises et les exilés diplômés à revenir au pays. Et puisque depuis un an , la région Réunion embauche une personne par jour, envoyez vite vos CV ,si vous recherchez un emploi, c'est le moment ou jamais.

Sépamoi