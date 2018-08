Du 3 au 6 septembre 2018, la Cour Internationale de Justice de la Haye examine le dossier de l'archipel des Chagos à la suite d'une plainte déposée devant l'ONU par la République de Maurice. Une délégation composée de neuf Chagossiens sera présente pour décrire leurs souffrances, depuis un demi-siècle. Pour Olivier Bancoult, leader du GRC (Groupe Réfugiés Chagos), ce procès est un moment important de leur lutte pour le retour dans leur pays. Nous diffusons ici un communiqué du Comité de Solidarité Chagos La Réunion (CSCR).

"C'est dans quelques jours que s'ouvre la session de la Cour Internationale de Justice traitant de la question chagossienne. Cela va se passer à La Haye (Pays-Bas) du 3 au 6 septembre prochains.

Cette échéance cruciale est attendue avec un immense intérêt et un immense espoir par les Chagossiens en tout premier lieu, qui ont fait du retour à leurs îles natales l'objectif d'un demi-siècle de luttes. Mais l'avis de la Cour de La Haye va être également observé avec la plus grande vigilance par tous les pays qui ont formé la grande majorité de l'assemblée générale des Nations-Unies ayant voté pour la motion du gouvernement de Maurice (94 voix pour, 15 voix contre) en juin 2017. Autant de forces progressistes qui soutiennent la cause chagossienne dans le monde entier.

A La Réunion, le Comité de Solidarité Chagos La Réunion (C.S.C.R.) a œuvré depuis sa création en 2010 à un mouvement de solidarité envers nos soeurs et frères chagossiens . Le récent séjour dans notre île d'une délégation chagossienne conduite par Olivier Bancoult a été l'occasion de renforcer les liens et de mieux faire connaître l'histoire chagossienne dont la cruauté est encore ici insuffisamment perçue.

Depuis leur départ début juin, le C.S.C.R. a pu contribuer à la présence de plusieurs Chagossiennes et Chagossiens aux débats de La Haye. Il en a été de même des initiatives de solidarité prises par le Mouvement Réunionnais pour la Paix, et par l'association 'Espace pour Promouvoir l'Interculturel'. Que toutes les donatrices et tous les donateurs soient ici sincèrement remercié(e)s. Toutes ces initiatives rassemblées ont permis de contribuer à la présence de 9 personnes qui pourront témoigner du drame chagossien devant les juges de la Cour internationale.

A la veille de l'ouverture de la session de la Cour internationale, le Mouvement Réunionnais pour la Paix et le Comité Solidarité Chagos La Réunion organisent un rassemblement de soutien le samedi 1er septembre à 10 heures à Champ Fleuri."