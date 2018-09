Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 31 Août à 19H08

La démission toute récente de M. Nicolas HULOT du Gouvernement a de nouveau braqué les projecteurs sur les questions environnementales et plus globalement sur la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Les causes sont connues et c'est le modèle économique actuel basé uniquement sur le profit qui agresse notre planète et menace toute la vie sur Terre. Paul Vergés, alors président de l'ONERC, n'a eu de cesse de nous alerter. Dans ce contexte, le débat sur " la carrière de Bois- Blanc " est au coeur de l'élection législative dans la 7ème circonscription. Chaque candidat devra se positionner sur ce sujet ultra-sensible.

