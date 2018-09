Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Il existe bien un courriel à l'initiative du Directeur Général du CHU sur les mesures immédiates de la tendance budgétaire de 2017. Courriel adressé conjointement au cabinet de la ministre, à la DGOS et à l'ARS-OI. Qui révèle et prouve que la désindexation des salaires des agents hospitalier est une préconisation très productive, en termes de gains immédiats pour le CHU. Et faire porter le chapeau à l'ARS fut une manoeuvre habilement orchestrée par ce stratège.

