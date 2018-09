Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Président Ibrahim Patel, accompagné d'une délégation de membres élus et de collaborateurs de la CCI Réunion, a rencontré aujourd'hui le premier magistrat de la Plaine-des-Palmistes. Dans une ambiance très conviviale, les acteurs institutionnels et économiques présents (entrepreneur(se)s, associations des commerçants et Nout'Goyavier, Dieccte et Région Réunion) ont présenté leurs différents projets et actions en faveur du développement économique palmiplainois.

