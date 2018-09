Plusieurs mamans des communes des Avirons, de l'Etang-Salé et de Saint-Leu ont pris connaissance du projet de méga carrière à ciel ouvert de roches massives sur le site de Bois Blanc en consultant le dossier d'enquête publique mis à disposition du public dans les trois communes concernées. A la lecture du dossier, toutes ont relevé les nombreux impacts, notamment sanitaires, qui menacent la santé de leur famille et particulièrement de leurs enfants (Photo d'illustration)

Parmi ces nuisances : des tirs de mines qui, selon l’Agence Régionale de Santé, risquent fortement de causer des traumatismes au sein de la population, le vacarme incessant dès 5h du matin jusqu’à 20h des dizaines de brises roches et marteaux hydrauliques, des camions, les nuages de poussières toxiques permanents

Comme toutes les mamans de La Réunion, nous ne pouvons rester silencieuses et laisser à d’autres mouvements et opposants à ce projet dévastateur le soin de dénoncer et d’alerter les pouvoirs publics de la menace réelle que pèse ce projet de carrière sur la santé de nos enfants.

Après concertations à la sortie des écoles et aux permanences des bureaux d’enquête publique, nous avons décidé de manifester publiquement notre opposition à la carrière portée par la SCPR.

Ce collectif de mamans organise donc le dimanche 9 septembre " La marche des mamans " en signe de protestation et sensibilisation de la population sur le danger des carrières sur les enfants. Nous invitons toutes les mamans de Saint-Leu, des Avirons et de l’Etang-Salé mais aussi toutes les mamans de La Réunion de nous rejoindre massivement pour cette marche des mamans. Rendez vous devant la pharmacie du Ruisseau aux Avirons dès 8h15 afin de se rendre à Bois Blanc par le Chemin des Pêcheurs (30 minutes de marche) pour rejoindre la chaîne humaine.

C'est de la santé de nos enfants dont il est question