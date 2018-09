Publié il y a 2 heures / Actualisé le Vendredi 07 Septembre à 17H49

Alors que la rentrée scolaire vient juste de débuter, David LORION tient à s'élever avec fermeté contre la décision prise par les services du rectorat de La Réunion de fermer dix classes d'élémentaire et de maternelle à La Possession, Le Port, le Bras-Panon, Saint-Benoit, Saint-Denis, Saint-Leu et Saint-Louis. Décision étonnamment prise alors qu'à l'inverse d'autres écoles, notamment à Saint-Denis et au Tampon, demandent des ouvertures supplémentaires en raison de classes surchargées.

