Jean-Pierre Marchau, Secrétait Générale d'Europe Ecologie Les Verts, dénonce le chantier " écologique de la Nouvelle Route du Littoral. La communication faite autour des mesures compensatoires qui ne sont pas effectués lors des travaux. Selon Les Verts, le Conseil Régional ne tient pas ses engagements. Voici la tribune du parti.

Depuis des années, le Conseil Régional vante le chantier " écologique " de la Nouvelle Route du Littoral et va jusqu’à s’attribuer le mérite des mesures compensatoires qui lui sont pourtant imposées par la législation, suite notamment aux arrêtés préfectoraux de décembre 2013. Ces derniers permettent en effet de déroger aux interdictions de " destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction " d’une vingtaine d’espèces protégées de mammifères marins et de tortues

En clair, les travaux de bétonnage en mer provoquent d’importantes destructions environnementales et la Région est obligée de " compenser " par un certain nombre de mesures censées rééquilibrer les dommages commis.

Hélas, comme la presse nous l’apprend ces jours-ci, même ces compensations ne sont pas effectuées. Concernant la formation corallienne de La Petite Chaloupe, on apprend que le Conseil Régional ne tient pas ses engagements et reporte à la fin du chantier les mesures évoquées en prétextant du risque requin pour les plongeurs. Il est regrettable qu’encore une fois, la Préfecture n’oblige pas la Région à respecter ses obligations alors que ce qui est en jeu, comme le reconnaissent les services de l’État, c’est " le maintien de la biodiversité et le développement de la ressource halieutique "



Jean-Pierre Marchau

Secrétaire Régional

Europe Écologie Les Verts Réunion