Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'APÉRO "Saint-Denis En Marche !" (SDEM) s'est tenu ce Samedi 20 octobre 2018 au restaurant O'resto. Ouverts à tous les dionysien.ne.s, ils ont lieu chaque troisième samedi du mois et ce tous les deux mois. L'invitée spéciale du jour était Madame Michèle Peyron, Députée de la 9ème Circonscription de Seine-et-Marne en mission à La Réunion sur la PMI (Protection Maternelle et Infantile) elle à tenu à venir rencontrer les marcheurs pour notre plus grand plaisir. Le prochain APÉRO SDEM aura lieu le samedi 15 décembre 2018.

