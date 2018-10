Deux lycéens ont menacé une enseignante avec une arme à feu factice jeudi 18 octobre pendant un cours. Il s'agit là d'un fait grave. Un dépôt de plainte a été effectué. La FSU avec ses syndicats condamnent toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, et apportent tout leur soutien à la collègue menacée et à l'équipe de l'établissement (Photo : La secrétaire générale du FSU Bernadette Groison)

Le sujet important de l'accompagnement éducatif et social demande de la réflexion et du recul davantage que de la bousculade médiatique et des réponses à visée sécuritaire. L'École n'est pas un sanctuaire. Les débats et la violence qui traversent la société l'affectent aussi. Mais elle est avant tout un lieu d'enseignement et d'éducation.

Les équipes ont à cœur d'y prévenir la violence par un travail collectif quotidien de l'ensemble des personnels : enseignants, CPE et AED, AESH, personnels médico-sociaux, équipe de direction. Pour y parvenir, elles doivent disposer des moyens nécessaires : humains, formation, concertation, soutien aux projets de prévention de la violence…

Les passages à l'acte des élèves doivent faire l'objet d'une réponse rapide mais non précipitée, proportionnée, et à visée éducative. L'institution se doit de protéger l'ensemble de la communauté éducative, les personnels comme les élèves. De la réponse dans la classe à la saisine du CHSCT et/ou de la justice, l’ensemble des réponses doit pouvoir être mis en œuvre.

La FSU demande au Ministre de prendre la mesure du nécessaire accompagnement des équipes et des outils à mettre en place pour que l’École puisse jouer pleinement son rôle.

