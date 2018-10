La décision du gouvernement de réduire le budget du ministère des Sports pour 2019, n'a pas laissé la délicate saveur de la limonade citron dans le palais du monde sportif, mais plutôt un gout très amer, plus proche de la margoze du même nom. Il fallait en même temps s'y attendre. A La Réunion, le microcosme sportif rejoint par des élus notamment, n'avait pas tardé à faire montre de leur indignation, face à ce coup porté à un milieu, pour lequel la puissance publique a visiblement peu de reconnaissance

De plus, ces décisions de l'Etat pourraient venir si je puis dire, porter l'estocade aux nombreuses associations sportives qui interviennent régulièrement dans nos quartiers et nos villes. En effet, ces dernières qui voient d'année en année leurs aides publiques diminuées, peuvent craindre le pire avec ce nouveau coup de jarnac de l'Etat !

En même temps, on est en droit de s'interroger sur une éventuelle disparition de ces structures associatives. Car ne l'oublions pas! Ce sont elles qui assurent la majorité des actions sportives quise déroulent tous les week-ends. Tous les clubs sont des associations. Les ligues sont des associations. La majeure partie des pratiques sportives sont regroupées en association. Ce qui veut dire énormément de bénévoles également.

Sans verser dans le catastrophisme, il n’ait pas besoin non plus de savoir lire dans le marc de café pour comprendre qu’un affaiblissement du milieu associatif, participerait de facto au délitement inévitable de nos quartiers.

En ces temps où des grandes compétitions sportives font vibrer tout un peuple et où toute une génération se met à rêver elle aussi d’exploit, ce n’est vraiment pas le moment d'agiter des cauchemars budgétaires. L’association loi 1901 vit, il est vrai, de sérieuses mutations pour garantir sa pérennité. Pour ce faire, le milieu s'organise, se mobilise, consolide son secteur dans la désormais économie sociale et solidaire, afin de contribuer à préserver ses savoir-faire, ses valeurs intrinsèques et en priorité la ressource première de l'association, qui est son capital humain.

Pendant ce temps, dans la Macronie, on constate que nos " sachant " préparent plus le pays à faire la guerre, plutôt qu'à s'unir à travers le sport. Les chiffres sont éloquents :

- budget Défense de la France 34,2 milliards (hausse de 1,8 milliards)

- budget Sport 450 millions (baisse de 30 millions avec les suppressions prévues de 1600 postes).

Ite missa est ? Serait-on tenté de questionner, manière de réclamer en même temps l'aide divine !

Néanmoins, quand on voit l'impact économique généré par le sport en France (plus de 11 milliards d'euros!!), selon une étude publiée au mois d'août par le Centre de Droit et d'Economie du Sport (CDES), on a encore beaucoup plus de mal à comprendre les choix budgétaires du gouvernement.

Quant à son impact social et en attendant de sérieuses évaluations pour les étayer, on peut légitimement affirmer que les activités et la pratique sportive apportent des plus-values sociales indispensables au bien-être de nos territoires. Nos acteurs et éducateurs de proximité qui investissent quotidiennement nos quartiers sauront le mieux en parler. Il est fort à parier que la puissance publique ait oublié leur existence quand elle a pondu sa minable décision sur le budget du sport.

Enfin et pour terminer sur une note d'humour, j'emprunterai à un célèbre humoriste cette citation : "Dans ce monde de brutalité, le seul qui ne se plaindra jamais, c'est un record battu " Ainsi va le monde du sport...

Henry Hippolyte